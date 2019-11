VIDEO | Carmine, sfilata e pranzo in piazza per la nuova salita San Bernardino

Domenica di festa per il quartiere, che dopo 10 anni si è visto restituire l'antica creuza praticamente come nuova.

L'occasione è stata buona per pranzare tutti insieme in piazza - cibo portato da casa, così come posate e stoviglie - e assistere alla sfilata di grandi e piccini vestiti dei brand genovesi Le Righe e La Giuggiola lungo la nuova salita San Bernardino.

E anche per scambiarsi idee e opinioni sul quartiere, e sul futuro del Mercato del Carmine, che a breve dovrebbe riaprire ma con una vocazione molto diversa da quella voluta da residenti e associazioni.

