Spirito natalizio: il sindaco Marco Bucci canta "Jingle Bells" | Video

Anche il sindaco Marco Bucci si fa contagiare dallo spirito natalizio: in un weekend caratterizzato dall'accensione delle luminarie in gran parte della città e dai primi eventi dedicati al Natale, il primo cittadino ha partecipato a quello organizzato dal Civ Sestiere Carlo Felice, che ha illuminato a festa via Roma, Galleria Mazzini e le zone limitrofe.

Nell'occasione, Bucci si è fatto immortalare dal presidente del Civ mentre intona "Jingle Bells": entusiasmo e perfetta pronuncia americana, si è prestato alla goliardia con il sorriso. E la speranza è che tra i regali di Natale per Genova sia compreso l'avvio dei lavori per la ricostruzione del Morandi, la cui demolizione dovrebbe partire proprio a metà dicembre.