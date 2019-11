Borgoratti, la strada si trasforma in un fiume. Video

Frane e allagamenti un po' in tutta Genova durante l'allerta arancione di martedì 19 novembre 2019. Queste immagini sono relative al ponte sul Torrente Sturla a Borgoratti, corrispondente al primo tratto di via Tanini, all'angolo con piazza Rotonda.

«Stiamo monitorando il torrente Nervi, che, al momento, ha raggiunto il primo livello di guardia (giallo). Lo Sturla invece si mantiene al di sotto del livello di emergenza. Per quanto riguarda via Tanini e via Cadighiara è appena intervenuta la Protezione civile per spurgare le caditoie e consentire il deflusso delle acque. Nessun problema per Rio Priaruggia e San Pietro». Così l'assessore e vicepresidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo.