Bolzaneto, il "piazzale della vergogna": ecco la maxi discarica a cielo aperto | Video

L'area, che sorge in via al Santuaario di Nostra Signora della Guardia ed era prima un polo aziendale su cui si affacciava anche un maxi store di prodotti per bambini, è stata recentemente posta sotto sequestro dai carabinieri, anche in vista dei lavori per il cantiere del Terzo Valico, che prevedono l'abbattimento dei capannoni.

La bonifica si annuncia lunga e difficoltosa: oltre 18mila metri quadrati di discarica abusiva a cielo aperto occupati da 5mila metri cubi di rifiuti in gran parte classificati come pericolosi, abbandonati nel corso degli anni. Unica attività ancora aperta, un bar che ancora non si è accordato sulla cifra per cedere l'area.