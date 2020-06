Erano rimasti intrappolati nel giardino di una casa di Bolzaneto, ma grazie alla segnalazione della proprietaria sono stati recuperati e messi in libertà.

L’avventura a lieto fine di mamma anatra (un germano reale) e dei suoi 6 pulcini è andata in scena domenica pomeriggio: a recuperarli sono state le Guardie Zoofile di Genova, che si sono poi spostate sul Polcevera e hanno immortalato il tenero momento in cui mamma e piccoli, incolumi, sono tornati in libertà