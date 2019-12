Intervento dei Vigili del Fuoco domenica 15 dicembre in via Livello, a Bavari, per una frana.

Un'ampia porzione di terreno si è distaccata e incombe sul sottostante abitato. La frana è collegata a quella precedentemente staccatasi a fine novembre.

In via precauzionale, sette abitazioni e lo Sporting Club San Giorgio sono stati evacuati. Otto persone, fra cui due disabili, hanno trovato ospitalità da parenti.