Commemorazione ponte Morandi, la bandiera di San Giorgio viene issata sulla nuova pila 9. Video

Il primo momento toccante della cerimonia del 14 agosto 2019 per commemorare le vittime a un anno dal crollo del ponte Morandi è poco dopo le 8 del mattino, quando la bandiera di San Giorgio - quella di Genova, con croce rossa su fondo bianco - viene issata sopra la nuova pila 9, la prima del ponte in fase di ricostruzione, simbolo di una città che non vuole arrendersi.

