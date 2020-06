VIDEO | Autostrade nel caos, il sindaco di Arenzano: «Denuncio Aspi e Mit»

Anche il sindaco di Arenzano si unisce all’elenco di sindaci liguri che protestano contro la gestione di Autostrade dopo giornate da incubo per cantieri, chiusure e traffico, promettendo addirittura di procedere per via legale.

«Oggi ho deciso insieme alla giunta di denunciare Autostrade e il ministro delle Infrastrutture per danno economico, danno di immagine e danno ambientale nei confronti della città di Arenzano», ha spiegato Luigi Gambino in un video condiviso su Facebook lunedì mattina.

«Abbiamo dato incarico agli studi professionali più importanti di Genova di portare avanti questa battaglia - ha concluso Gambino - Non so cosa succederà, so che sarebbe difficile, Davide contro Golia».