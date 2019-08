Anniversario ponte Morandi, il premier Conte: «Genovesi, non vi abbiamo dimenticato». Video

Poco prima del minuto di silenzio, sul palco della commemorazione della tragedia del ponte Morandi, è salito il premier Giuseppe Conte che ha parlato a lungo.

«A voi genovesi dico: non vi abbiamo dimenticato. Rivolgo un commosso pensiero ai genovesi e soprattuto ai familiari che oggi si ritrovano qui riuniti per commemorazione a un anno dal crollo. C'è una partecipe affezione di una nazione intera per chi ancora vive un dramma. Oggi sentiamo che questo nuovo ponte rappresenterà il simbolo della rinascita che sempre può seguire a un dolore, della vita che sempre deve rinnovarsi e riprendere a fluire».

«Il compito della politica - ha detto - di una politica seria, responsabile, è tentare di offrire risposte affidandosi agli strumenti utili a tutelare gli interessi della collettività e a realizzare il bene dei cittadini. Compito della politica è misurarsi non solo con la gestione dell'emergenza, ma anche con la prevenzione, immaginando un'azione di Governo che metta in sicurezza il Paese e tutte le sue innumerevoli infrastrutture».

