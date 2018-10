Allerta rossa, attesa mareggiata con onde "oceaniche". Video

«La città ha sopportato bene l'allerta rossa fino ad ora e i sensori del ponte Morandi hanno dato informazioni nella media. Aspettiamo il vento di stanotte e il mare grosso, terremo particolarmente d'occhio dunque litorale e ponte. Per quanto riguarda un'eventuale chiusura delle scuole anche domani, sapremo dare una risposta solo nel pomeriggio»: così il sindaco di Genova, Marco Bucci, commenta il momento difficile che sta vivendo la città a causa dell'allerta rossa.

Il massimo livello di allerta è stato prorogato fino a mezzanotte: «A preoccupare - spiega Federico Grasso, di Arpal - non è solo la pioggia ma anche la grandine e gli eventuali colpi di vento associati. Attenzione perché questa sera è prevista una mareggiata molto intensa, sia per altezza d'onda media e massima, sia per intervallo di tempo tra un'onda e l'altra. Avremo con tutta probabilità onde tipicamente oceaniche, che sono caratteristiche della costa atlantica e non certo del bacino del Mediterraneo».