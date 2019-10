Maltempo, crolla un muro a Sestri Ponente. Video

Paura in via Samo a Sestri Ponente, dove un muro è crollato a causa delle ripetute piogge che stanno interessando Genova nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre 2019.

Nel video dell'assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo, si vede come il muro, con sopra una cancellata, sia caduto su alcune auto parcheggiate: in totale sono 9 i veicoli coinvolti nel crollo. Vigili del Fuoco sul posto.

La zona interessata è un'area privata.

«La situazione sul nostro territorio è delicata - spiega Romeo a GenovaToday - abbiamo alcune piccole frane sulle alture del Chiaravagna, gli abitanti che abitano lì hanno difficoltà a passare con i mezzi. Invece in zona della Bianchetta e Cassinelle, dove ho fatto personalmente un giro, ci sono due frane abbastanza importanti da monitorare. Ci arrivano segnalazioni di allagamenti in luoghi privati, scantinati, cantine, garage, in via Giordano, sempre a Sestri Ponente».