Un garage in via Giordano a Sestri Ponente con circa 40 centimetri d'acqua. Appena si libera un'idrovora, verrà effettuato un intervento per riportare l'area alla normalità.

Una situazione analoga è stata riscontrata in via Corsi, con box e garage in cui sta intervenendo la Protezione Civile municipale.

Video credits: Massimo Romeo, assessore ai Lavori Pubblici Municipio Medio Ponente