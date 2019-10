Allerta arancione, il quartiere San Pietro va sott'acqua. Video

La loro forma ha fatto sì che venissero ribattezzate 'lavatrici', ma questo non significa che sia normale vedere scorrere acqua all'interno. Ancora una volta, a causa delle forti piogge, martedì 15 ottobre 2019 gli edifici in via Vittorini sulle alture di Pra' sono finiti allagati. E ancora i residenti sono stati costretti a cercare da soli di risolvere la situazione.

Il problema, secondo quanto riferiscono alcuni abitanti, deriva dagli appartamenti sfitti, in cui entra l'acqua. La questione - dicono - è stata più volte segnalata ad Arte (Azienda regionale territoriale per l'edilizia), ma la situazione resta quella che si può vedere nelle immagini, non più sostenibile.

Copyright 2019 Citynews