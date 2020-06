VIDEO | A10, camion divorato dalle fiamme tra Albisola e Savona

Nel video postato da Simone Gussoni sul gruppo Viabilità Genova si vede il camion divorato dalle fiamme al km 40 dell’autostrada A10, tra i caselli di Albisola e Savona.

L’incendio è divampato intorno alle 7, e alle 11, a causa della chiusura del tratto per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo, le code erano lunghissime, con decine di automobilisti bloccati per ore.

«Altra giornata di passione sulle autostrade in Liguria. Il piano che il Mit sta facendo applicare ad Autostrade va ritirato e cambiato al più presto. Dopo aver dormicchiato durante il lockdown si pretende che tutti i cantieri per la messa in sicurezza si facciano adesso? - è stato lo sfogo del presidente della Regione, Giovanni Toti - È come dare a un malato tutte le medicine insieme, con le conseguenze dell'uccisione del malato stesso. Non ci sembra difficile da capire. Così come appare chiaro che il moltiplicarsi dei cantieri aumenti notevolmente la possibilità di avere incidenti. La sicurezza di domani non può essere barattata con quella di oggi. I liguri meritano delle risposte, delle soluzioni e di ripartire alla pari con le altre regioni. Così siamo immobili, in tutti i sensi. E non possiamo permettercelo. Ieri abbiamo chiesto la fine dei cantieri nel mese di giugno con l’apertura di doppie corsie per senso di marcia a partire da luglio, per un parziale ritorno alla normalità. Vogliamo sapere cosa intendono fare Autostrade e ministero».