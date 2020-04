VIDEO | Il video-concerto del 25 Aprile della Filarmonica Sestrese

La Filarmonica Sestrese, associazione di promozione sociale, nell’anno del suo 175esimo anniversario di fondazione si trova inglobata negli sventurati eventi che stanno caratterizzando questo 2020.

«Ciò nonostante i giovani volontari, sempre in constante contatto virtuale, stanno cercando di evadere la quarantena grazie alla musica (lezioni on line, studio di gruppo sulle varie piattaforme streaming, condivisione di musica da ascoltare ecc). Vedendo avvicinarsi il 25 Aprile, data in cui a nostra memoria la Filarmonica Sestrese non è mai mancata alla manifestazione in centro città, non celebrare i partigiani, Genova medaglia d’oro al valor militare e la Liberazione ci sembrava utopico. Abbiamo voluto così realizzare un video che omaggiasse il 75esimo anniversario della Liberazione» dicono gli organizzatori.