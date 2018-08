"Un sorriso per l'Anffas": la partita benefica a Chiavari

L'associazione Anffas Tigullio Est Onlus, in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Chiavari, organizza per venerdì 24 agosto 2018, alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale di Chiavari, una partita benefica a sostegno della realizzazione del centro residenziale per ragazzi con disabilità, sito a Chiavari presso l'ex convento dei frati.

L'iniziativa nasce dall'urgenza di provvedere agli elevati costi necessari per la realizzazione della struttura, che per corrispondere alle normative vigenti e quindi ottenere l'agibilità, necessità di alcune modifiche interne. Per questo scopo scenderanno in campo due squadre d'eccezione: la Nazionale Italiana della Solidarietà, formata da ex calciatori, cantanti, attori e personaggi di fama internazionale, e i Campioni del cuore, composta da politici regionali, amministratori, parlamentari, sacerdoti e giovani. Durante la serata non mancheranno intermezzi musicali, danze e coreografie. L'evento è patrocinato da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Chiavari, Comitato Albino Badinelli e Diocesi di Chiavari.

Per partecipare all'evento sono disponibili i biglietti che si possono acquistare secondo tre modalità:

1) presso il Virtus Entella Store in C.so Colombo 37 a Chiavari;

2) presso la Tabaccheria di Metaldi Maurizio in Via Martiri della Liberazione 182 a Chiavari;

3) facendo una donazione a Associazione Anffas Tigullio Est Onlus attraverso il loro IBAN IT 44 O 05034 31950 0000 0000 4896 ed inviando successivamente una email a partitadelsorriso@gmail.com con copia del bonifico effettuato e specificando il numero dei biglietti e il settore dello stadio (tribuna,distinti,curva) richiesto.

I biglietti si potranno poi ritirare direttamente il giorno della partita presso la biglietteria dello stadio.

Il costo dei biglietti varia a seconda dei diversi settori. Tribuna: 10€. Distinti: 8€. Curva: 5€ Su Facebook è attiva l'apposita pagina (https://www.facebook.com/partitaANFASS/), per mezzo della quale ci si può tenere costantemente aggiornati sull'evento.

