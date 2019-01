Teo e Bea e i nuovi Babylab del Tiger Spot

Martedì 22 gennaio dalle 10.00 al Tiger Spot in collaborazione con l'architetto e progettista di percorsi educativi per l'infanzia Francesca Podestà, propone i Laboratori marchiati TEO & BEA® Favole e Coccole per tutti i bimbi dai 12 ai 36 mesi in compagnia di mamma o papà. I laboratori prenderanno il via a partire da lunedì 4 febbraio con 3 appuntamenti settimanali.

Ma prima di iniziare questa nuova avventura, i genitori interessati potranno conoscere Francesca Podestà presso l'area bimbi di Tiger Spot con un incontro conoscitivo libero e gratuito: martedì 22 gennaio alle ore 10.00 presso l'area Bimbi di Tiger Spot al primo piano di Flying Tiger Copenhagen, in via san Vincenzo 53. È richiesta la conferma di partecipazione, scrivendo via email all'indirizzo: ideespot@tigeritalia.com.

I Laboratori TEO & BEA® Favole e Coccole nascono dall’esigenza di comunicare ai bambini assieme al genitore attraverso il linguaggio delle favole. In riferimento al progetto editoriale Teo & Bea® (www.teoebea.it), si vuole fare vivere ai piccoli lettori avventure divertenti ed educative volte all’insegnamento del rispetto per l’ambiente e della natura. I partecipanti - genitori e bimbi - verranno condotti attraverso un percorso che, partendo da una fiaba, passerà attraverso un gioco di reale esplorazione dove con fantasia e immaginazione si potranno vivere storie meravigliose. Il tutto volto a raggiungere uno sviluppo armonico. La proposta del laboratorio si rivolge ai bambini di età compresa tra 12 /36 mesi opportunamente accompagnati da un adulto che vivrà l’esperienza insieme al piccolo. Il progetto proposto fornisce un’esperienza che permette di esplorare e manifestare la personalità del bimbo sviluppando abilità creative, espressive e sociali.

Nell'arco di un'ora verranno stimolate ambiti differenti, con particolare attenzione alle attività che promuovono l’acquisizione degli elementi del movimento – il corpo, lo spazio, il senso del peso e il tempo – attraverso una strutturazione che stimola e orienta la loro creatività senza imprigionarla. Sperimenteremo materiali e tecniche miste. In questo modo ogni bambino guidato tramite il genitore, potrà dare libero sfogo all’immaginazione e allo stesso tempo comprendere ciò che il racconto della fiaba suscita nel proprio intimo.

Dare forma e rappresentare emozioni e sensazioni, determinando un importante processo di crescita evolutiva e di riflessione personale.

Figure professionali operanti: Il Laboratorio verrà svolto dall'Arch. Francesca Podestà, Responsabile Teo & Bea® Progetto Educativo e Formativo. Il laboratorio proposto è stato progettato con la consulenza di: Dott.ssa Chiara Urci Psicologa e Psicomotricista.