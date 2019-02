Il grande weekend sportivo su DAZN con Parma - Inter e il derby di Madrid tra Atletico e Real

Weekend ricco di emozioni quello in arrivo su DAZN. La piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 40 eventi, che si potranno seguire in diretta o in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport americani e da combattimento.