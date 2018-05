Volley femminile: gioia Serteco, è promozione in B2

La Genova del volley femminile esulta, la Serteco Volley School è promossa in B2 dove ritroverà la Normac Avb classificatasi ottava al termine della stagione di B2.

Cavalcata trionfale per la Serteco di Coach Ivana Druetti in Serie C, con un primo posto difeso con le unghie e conquistato matematicamente con due giornate di anticipo dopo la determinante vittoria su Admo Lavagna, vera antagonista del campionato. Grande soddisfazione per il presidente Gianfranco Molisani che riporta le "coccinelle", questo il soprannome della squadra, nella categoria persa poche stagioni orsono.

Due genovesi in B2, esulta la GV