Sampdoria-Viterbese, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Debutto stagionale per i blucerchiati di Giampaolo domenica 12 agosto 2018 allo Stadio Luigi Ferraris con Sampdoria-Viterbese match valido per il terzo turno di Coppa Italia. Chi si qualifica sfiderà la vincente di Spal-Spezia nei sedicesimi di finale. Samp ovviamente favorita contro una formazione di Serie C, ma occhio alla Viterbese che è partita dal primo turno eliminatorio e dopo aver eliminato il Rende (1-0) ha fatto il colpaccio contro l'Ascoli vincendo 4-0 al Del Duca.

I dubbi di Giampaolo

A livello di formazione Giampaolo potrebbe riproporre un mix tra quelle viste nelle amichevoli inglesi contro Watford e Fulham. Out Quagliarella (sta recuperando e potrebbe essere pronto per il debutto in Serie A contro la Fiorentina), infortunato anche Sala che, come il compagno, sta comunque recuperando. In attacco soliti dubbi con Ramirez leggermente favorito su Caprari e Kownacki che dovrebbe sostituire Quagliarella al fianco di Defrel. A centrocampo ballottaggio Linetty-Praet.

Sampdoria-Viterbese probabili formazioni

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Barreto, Jankto; Ramirez, Kownacki, Defrel. All. Giampaolo.

Viterbese: Forte; De Giorgi, Rinaldi, Atanasov, De Vito; Cenciarelli, Damiani, Palermo; Zerbin; Vandeputte, Ngissah. All. Lopez.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Calcio d'inizio: domenica 12 agosto, ore 20.30, stadio Luigi Ferraris