Iniziano i lavori, Villa Gentile chiusa per almeno due mesi

Lunedì 8 luglio 2019 iniziano i lavori di manutenzione straordinaria del complesso di Villa Gentile. Per ragioni climatiche questo tipo di interventi deve essere inderogabilmente eseguito in questo periodo dell'anno e si protrarrà almeno fino alla metà settembre, confidando nella situazione meteo più favorevole.

L'intero complesso di Villa Gentile, per ragioni di sicurezza, sarà chiuso a pubblico e atleti fino al termine dei lavori. Il Comune di Genova, la Fidal e Quadrifoglio contano sulla comprensione, la pazienza e il supporto di tutti, affinché tutto il mondo dello sport genovese, e non solo, possa rapidamente avere un impianto nuovo e funzionale, fondamentale per Genova, la Liguria e il nord Italia.

Il Comitato Regionale si è già attivato per trovare soluzioni temporanee in altri impianti della città.