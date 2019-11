Video e sintesi Sampdoria-Atalanta 0-0

Terzo risultato utile consecutivo per la Sampdoria che in casa ferma sul pari l'Atalanta di Gasperini. Un pareggio che vale oro, un pareggio arrivato al termine di una prestazione attenta e ordinata contro un Atalanta apparsa non in gran giornata.

Pochissime le occasioni da rete, nel primo tempo si fa male Bonazzoli, al suo posto Caprari. Audero e Gollini mai chiamati in causa. Giusto 0-0 all'intervallo. Nella ripresa la Samp parte meglio e dopo pochi secondi sfiora il vantaggio con Jankto che si allunga troppo il pallone e si fa fermare dall'uscita di Gollini. Partita bloccata, iniziano i cambi, Ranieri soprende escludendo Quagliarella per Ramirez, Gasperini fa altrettanto togliendo l'ex Muriel per Barrow. Al 74' un episodio importante per la Samp (che poco prima aveva rischiato di restare in 10 per un fallo da ultimo uomo di Ferrari punito solamente col giallo), rosso a Malinovksi per doppia ammonizione, quindici minuti di superiorità numerica per i ragazzi di Ranieri, ma Gollini non verrà mai chiamato in causa. Finisce 0-0, la Samp aggancia il Genoa a quota 9 punti e va alla pausa con qualche certezza in più.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-ATALANTA 0-0:

SAMPDORIA: Audero 6; Murru 6, Ferrari 6, Colley 6.5, Bereszynski 6; Depaoli 6, Ekdal 6.5, Vieira 6 (82' Bertolacci sv), Jankto 5.5; Bonazzoli sv (13' Caprari 6), Quagliarella 5.5 (70' Ramirez 6). All. Ranieri 6.5.

ATALANTA: Gollini 6.5; Djimsiti 6.5, Palomino 6, Toloi 6; Castagne 5.5, De Roon 5.5, Malinovksi 5, Hateboer 5 (59' Arana 6); Pasalic 6; Gomez 6, Muriel 5 (63' Barrow 5.5). All. Gasperini 5.5.

Arbitro: Irrati.

Note. espulso Malinovski al 74' per doppia ammonizione; ammoniti Castagne, Depaoli, Gomez, Ferrari.