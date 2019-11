Video e sintesi partita Napoli-Genoa 0-0

Un gran bel Genoa esce indenne dal San Paolo imponendo il pareggio al Napoli e portando a casa un punticino molto prezioso. La squadra di Thiago Motta approfitta del momento difficile dell'ambiente partenopeo e pareggia senza poi soffrire più del dovuto.

Poche occasioni nel primo tempo, brivido dopo pochi secondi per un gol giustamente annullato a Insigne per fuorigioco, dopo il Genoa si compone, rischia solamente su due conclusioni dalla distanza di Zielinsk, ma con un Pandev in gran giornata mette apprensione alla difesa partenopea.

Nella ripresa occasionissima per Pinamonti al 62' su cross al bacio di Agudelo, ma è mostruoso il salvataggio di Koulibaly sulla linea. Esordio in Serie A all'8', entra il classe 2001 Cleonise, fuori un applauditissimo Pandev. All'86' l'occasione del match con un colpo di testa di Elmas su cui è prodigioso Radu. Super parata. Sofferenza finale, ma il Genoa si difende con ordine e porta a casa un pareggio che vale molto di più di un punto.

TABELLINO E VOTI

NAPOLI-GENOA 0-0

NAPOLI: Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Koulibaly 7, Maksimovic 5.5, Hysaj 6 (84' Luperto sv); Insigne 5 (66' Elmas 6), Zielinski 6.5, Ruiz 5, Callejon 5.5 (60' Llorente 5.5); Lozano 5, Mertens 5.5. All. Ancelotti 5.

GENOA: Radu 7; Ankersen 6.5, Zapata 6, Romero 6.5, Pajac 6.5; Schone 5.5, Lerager 5.5, Cassata 6 (88' Radovanovic sv); Agudelo 6.5 (95' Ghiglione sv), Pandev 7 (80' Cleonise 6), Pinamonti 6. All. Thiago Motta 7.

Arbitro: Calvarese.

Note: ammoniti Schone, Cassata, Llorente, Cleonise e Lerager.