Video gol e sintesi partita Verona-Genoa 2-1, gol di Sanabria, Verre e Zaccagni

Niente da fare. Il Genoa dura un solo tempo a Verona, soffre nel primo, ma si porta in vantaggio con un bel gol di Sanabria. Nella ripresa il black-out, ingenuo fallo in area di Romero su Zaccagni, rigore netto. Dal dischetto non sbaglia Verre. Al 65' il raddoppio dello stesso Zaccagni che ribadisce in rete un tiro di Rrahmani. Reazione del Genoa inesistente. L'Hellas vince e scappa via, il Genoa resta a 14 punti in zona retrocessione.

Ci vuole un super Perin per tenere in piedi il Genoa nel primo tempo, due super parate dell'ex portiere della Juventus su Lazovic e Pessina fanno restare il risultato sullo 0-0. Il Genoa soffre, ma al 41' a sorpresa è proprio il Grifone a passare in vantaggio con la ripartenza di Cassata che serve Barreca sulla sinistra, cross teso in mezzo, Sanabria anticipa il difensore e batte Silvestri. 1-0 Genoa. E si va all'intervallo.

Nella ripresa black-out rossoblù. Esce Schone e al 55' Romero commette un ingenuo fallo in area su Zaccagni, dal dischetto è pareggio di Verre. Nessuna reazione rossoblù e Zaccagni raddoppia dopo una respinta di Perin sul tiro di Rrahamni. Dentro Favilli ed Agudelo, ma il Genoa non impensierisce mai Silvestri. 2-1 Hellas, il Genoa chiude il girone di andata in piena zona retrocessione.

TABELLINO E VOTI

VERONA-GENOA 2-1

Reti: 41' Sanabria, 55' Verre (rig.), 65' Zaccagni

Verona: Silvestri 6; Gunter 5.5, Kumbulla 6.5, Rrahmani 6.5; Lazovic 6.5, Veloso 6, Amrabat 6.5 (90' Badu sv), Faraoni 6; Verre 7 (94' Dawidowicz sv), Pessina 6, Zaccagni 7.5 (88' Pazzini sv). All. Juric 7.

Genoa: Perin 6.5; Biraschi 6, Romero 4.5, Criscito 5.5; Ankersen 5.5, Cassata 5.5, Schone 5.5 (53' Behrami 5), Sturaro 5.5, Barreca 6; Pandev 5.5 (59' Favilli 5.5), Sanabria 6.5 (75' Agudelo 5.5). All. Nicola 5.

Arbitro: Mariani.

Note: ammoniti Rrahmani, Criscito, Schone, Amrabat, Pandev, Verre, Behrami, Cassata e Favilli.