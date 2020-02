Video gol e sintesi partita Torino-Sampdoria 1-3, gol di Verdi, Ramirez e Quagliarella

Torino 1 Sampdoria 3. Vittoria fondamentale della Sampdoria che, dopo un primo tempo soporifero, va sotto nella ripresa, ma ribalta tutto con un super Gaston Ramirez e il solito Quagliarella. Un successo che porta i blucerchiati a 23 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione.

Primo tempo senza emozioni. Audeo e Sirigue praticamente inoperosi, la Sampdoria si difende bene, soffre nei primi minuti, ma si registra e non corre più seri rischi. Fatica in compenso a creare qualcosa. Inevitabile lo 0-0 al termine dei primi 45 minuti.

Ma se il primo tempo era stato soporifero, la ripresa sarà tutta un'altra storia. Inizia meglio il Torino e al 56' i granata vanno in vantaggio con Colley che buca l'intervento su lancio di Berenguer, sbuca Verdi e realizza il primo gol con la maglia del Torino. Samp sotto, ma la reazione c'è. Ranieri toglie un deludente Thorsby per Jankto, ma la rete del pareggio la trova Gaston Ramirez con una magia su punizione dal limite, 1-1. Samp ora galvanizzata e dopo neanche cinque minuti arriva il gol del vantaggio, il Torino dorme su una rimessa laterale, scambio stretto Quagliarella-Ramirez e doppietta per l'ex Bologna. Ora solo una squadra in campo, al 79' Quagliarella scappa via a Izzo che lo trattiene al momento della battuta: rosso e rigore. Dal dischetto proprio Quagliarella chiude la partita. Nel finale c'è tempo per il ritorno in campo di Bertolacci e l'esordio di La Gumina. Ora testa al prossimo impegno, domenica al Ferraris arriva la Fiorentina.

TABELLINO E VOTI

TORINO-SAMPDORIA 1-3

Rete: 56' Verdi, 70' e 75' Ramirez, 79' Quagliarella (rig.)

Torino: Sirigu 6; Izzo 4.5, N'Koulou 6, Lyanco 5.5; De Silvestri 5.5, Rincon 5, Lukic 5.5, Ola Aina 5 (75' Ansaldi 5.5); Berenguer 6, Verdi 6 (82' Meitè sv); Belotti 5. All. Longo 5.

Sampdoria: Audero 6; Murru 6, Colley 5, Tonelli 6.5, Bereszynski 6; Thorsby 5 (68' Jankto 6) , Ekdal 6.5, Linetty 6.5; Ramirez 7.5 (86' Bertolacci sv); Quagliarella 7 (89' La Gumina sv), Gabbiadini 5.5. All. Ranieri 7.

Arbitro: Valeri.

Note: espulso Izzo al 78' per aver impedito una chiara occasione da gol; ammoniti Tonelli, Berenguer, Ekdal, Thorsby, Belotti, Murru, Rincon e Colley.