VIDEO | Gol e sintesi partita Torino-Genoa 3-0, gol di Bremer, Lukic e Belotti

Niente conferme. Il Genoa perde l'occasione di allungare sul Lecce in vista dello scontro diretto di domenica e resta a +1 rispetto ai salentini. Pessima prestazione a Torino e sconfitta sonora per 3-0. Ora Lecce e derby, si decide tutto qui.

Nicola sorprende rispolverando la coppia Sanabria-Pinamonti, che non sembra intendersi a meraviglia, con Iago sulla trequarti. Criscito parte fuori. Primo tempo equilibrato, subito Genoa con Pinamonti e Schone, poi un bel colpo di testa di Zapata. Il Torino reagisce e al 32' passa in vantaggio con Bremer, esattamente come all'andata, con un colpo di testa su corner di Verdi. Male Biraschi in marcatura. Il Toro prende fiducia e sfiora il raddoppio con Belotti e Zaza, per il Genoa iniziano i presagi di una notte da dimenticare.

Nella ripresa subito tripla occasione per il Grifone, Sanabria calcia respinge Sirigu, gran botta di Schone, ancora Sirigu, si avventa Pinamonti, ma Sirigu sbarra ancora la strada.Iniziano i cambi, torna capitan Criscito, con lui dentro anche Pandev. I ritmi però si abbassano, entra anche Destro, ma è il subentrato del Toro a chiudere il match: gran lavoro di Belotti che al limite scarica per Lukic, tiro a giro perfetto e 2-0. C'è tempo ancore per lo 0-3, retropassaggio scellerato di Pandev, Belotti recupera il pallone aggira Goldaniga e sfodera un bolide che non lascia scampo a Perin. 3-0 Torino. Per il Genoa è notte fonda.

TABELLINO E VOTI

TORINO-GENOA 3-0

Reti: 32' Bremer, 76' Lukic, 90' Belotti

TORINO: Sirigu 7, Lyanco 6 (61' Izzo 6), N'Koulou 6.5, Bremer 7; De Silvestri 6, Rincon 6, Meitè 6.5, Ansaldi 6 (66' Aina 6); Verdi 6 (66' Lukic 7); Belotti 8 (93' Singo sv), Zaza 5. All. Longo 6.5.

GENOA: Perin 5.5; Goldaniga 4.5, Zapata 5.5, Masiello 5; Barreca 5.5 (59' Criscito 6), Schone 6 (75' Lerager 5.5), Behrami 5, Biraschi 4.5 (75' Ghiglione 5.5); Iago Falque 6 (67' Destro 5); Pinamonti 4.5, Sanabria 5 (59' Pandev 4.5). All. Nicola 5.

Arbitro: Rocchi.

Note: ammoniti Masiello, Goldaniga, Lyanco e Zaza.