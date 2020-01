Video gol e sintesi partita Torino-Genoa 1-1 Coppa Italia, gol di Favilli e De Silvestri e rigori

Rigori amari. Il Genoa si arrende solamente alla lotteria dei rigori a Torino e sfiora il colpaccio. 1-1 durante i tempi regolamentari con il vantaggio immediato di Favilli (su assist di Cassata) e il pareggio di De Silvestri. Nella ripresa molte occasioni, ma nessun gol. Si va ai supplementari.

Ai supplementari Radu tiene in vita il Genoa, Meitè complica la vita al Torino con il secondo giallo. Genoa in 11 contro 10 per tutto il secondo tempo supplementare, ma non ne approfitta. Si va ai rigori. Torino perfetto, il Genoa va in gol con Destro, Favilli e Cassata, ma sbaglia con Radovanovic. Il Torino va ai Quarti, ma il Genoa esce a testa alta e con dei ritrovati Schone e Favilli.

TABELLINO E VOTI

TORINO-GENOA 1-1 6-4 dcr

Reti: 14' Favilli, 23' De Silvestri

Rigori: Belotti Gol, Destro Gol, Millico Gol, Favilli Gol, Rincon Gol, Cassata Gol, Ola Aina Gol, Radovanovic Parato, Berenguer Gol

Torino: Sirigu 7; Bonifazi 6 (102' N'Koulou 6), Bremer 6.5, Djidji 5.5; De Silvestri 6.5 (82' Aina 6), Meitè 4.5, Lukic 5 (77' Rincon 6), Laxalt 6; Berenguer 6.5; Zaza 5.5 (91' Millico 6.5), Belotti 6. All. Mazzarri 6.

Genoa: Radu 6.5; Goldaniga 6, Zapata 6 (53' El Yamiq 5.5), Romero 6.5; Ghiglione 6, Cassata 6.5, Schone 6.5 (106' Sturaro 5), Behrami 5.5 (65' Radovanovic 5), Barreca 6.5; Agudelo 5.5 (71' Destro 5.5), Favilli 6.5. All. Nicola 6.5.

Arbitro: Sacchi.

Note: espulso Meitè al 105' per doppia ammonizione; ammoniti Romero, El Yamiq, Aina, Radovanovic e Nicola