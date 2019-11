Video gol e sintesi partita Spal-Sampdoria 0-1, gol di Caprari

Tre punti fondamentali, tre punti arrivati all'ultimo respiro, quando ormai tutto lasciava presagire ad un pareggio scialbo in quel di Ferrara. E invece Ranieri indovina il cambio giusto, Caprari per Bonazzoli e l'ex Pescara lo ringrazia con un gol pesantissimo al 91' su assist di un altro neo entrato, Ramirez. Tre punti d'oro che permettono alla Samp di abbandonare l'ultimo posto e agganciare proprio il Genoa a quota 8 punti.

Primo tempo con poche occasioni, tante novità per Ranieri che lancia dal primo minuto Thorsby e fa accomodare in panchina capitan Quagliarella in favore di Bonazzoli e Gabbiadini. Bonazzoli crea qualche grattacapo a Berisha, Reca ad Audero. Ma è 0-0.

Nella ripresa Depaoli fa un gran salvataggio al 52', poi inizia la girandola dei cambi. Ranieri fa esordire anche Augello per l'infortunato Jankto, ma soprattutto inserisce prima Ramirez, poi, a tempo quasi scaduto Caprari per Bonazzoli che qualche minuto prima aveva avuto un'occasione colossale su cui aveva chiuso Berisha. Sembra ormai uno 0-0 e invece al 91' Depaoli mette un gran pallone in mezzo, Ramirez fa sponda per Caprari che di testa beffa Berisha. Delirio blucerchiato. Termina qui. Tre punti pesanti come un macigno. Samp terz'ultima a braccetto col Genoa.

TABELLINO E VOTI

SPAL-SAMPDORIA 0-1

Rete: 91' Caprari

SPAL: Berisha 6.5; Tomovic 6, Vicari 5.5 (86' Jankovic sv), Igor 5; Strefezza 5.5, Valoti 5.5 (68' Missiroli 5.5), Murgia 5, Kurtic 6, Reca 6.5; Moncini 5.5 (62' Floccari 5.5), Petagna 5. All. Semplici 5.

SAMPDORIA: Audero 6; Depaoli 6.5, Ferrari 6.5, Colley 6, Murru 6; Thorsby 5.5, Ekdal 6, Vieira 6, Jankto 5.5 (74' Augello 6), Gabbiadini 5.5 (70' Ramirez 6.5); Bonazzoli 6 (90' Caprari 7). All. Ranieri 7.

Arbitro: Chiffi.

Note: ammoniti Depaoli, Igor, Missiroli e Kurtic.