Video gol e sintesi partita Spal-Genoa 1-1, gol di Petagna e Sturaro

Tutto in due minuti. Il Genoa porta via un punticino da Ferrara con un 1-1 tutto sommato giusto al Mazza che lascia entrambe le squadre in zona retrocessione.

Primo tempo senza reti, formazione particolare di Thiago Motta che lascia in panchina sia Schone che Pandev per schierare un redivivo Sturaro e il solito Cassata, suo uomo di fiducia. Meglio gli emiliani nel primo tempo, ci vuole un super Radu per respingere un'occasione clamorosa capitata a Reca, da zero metro, riflesso clamoroso del portiere scuola Inter.

Nella ripresa la gara si accenda, al 55' ingenuo Criscito che stende Missiroli.Calcio di rigore ineccepibile, Radu sfiora, ma il tiro di Petagna va in gol. Il Genoa ha il merito di reagire subito, grande discesa di Ghiglione, uno dei migliori in campo, cross al bacio per Sturaro, proprio lui, che di testa pareggia. Da qui inizia una nuova partita, Thiago Motta spedisce in campo Pandev e Favilli per Lerager e Pinamonti, il Genoa ci prova, ma sbatte su Berisha. Dentro anche Cleonise per uno sfortunatissimo Sturaro, che ancora una volta esce dal campo per infortunio. Proprio Cleonise ha un'occasione d'oro, ma il tiro termina a lato. Stessa sorte per Agudelo. Nel finale ancora Radu su Vicari. Finisce 1-1. Un punticino che smuove una classifica che continua ad essere preoccupante.

TABELLINO E VOTI

SPAL-GENOA 1-1

Reti: 55' Petagna (rig.), 57' Sturaro

Spal: Berisha 6.5; Vicari 6, Felipe 5.5, Sala 6; Strefezza 5.5 (68' Igor 6), Missiroli 6.5, Valdifiori 5.5 (79' Murgia sv), Kurtic 6, Reca 5.5; Di Francesco 5 (49' Valoti 6), Petagna 6. All. Semplici 6.

Genoa: Radu 7.5; Ghiglione 7, Romero 6.5, Zapata 6, Criscito 5; Radovanovic 6, Lerager 5.5 (62' Pandev 6), Cassata 5.5, Sturaro 6.5 (74' Cleonise 6), Agudelo 6; Pinamonti 5 (62' Favilli 5.5). All. Thiago Motta 5.5.

Arbitro: Giacomelli.

Note: ammoniti Petagna, Missiroli e Ghiglione.