Video gol e sintesi partita Sassuolo-Sampdoria 4-1, gol di Berardi, Traorè e Quagliarella

Peggio di così proprio non poteva andare. Dopo lo 0-3 contro la Lazio la Sampdoria fa addirittura peggio contro il Sassuolo crollando 4-1 al Mapei Stadium e di fatto uscendo dal campo già a fine primo tempo. Tripletta di Berardi nei primi 45 minuti che mandano già in crisi gli undici di Di Francesco, undici che diventano dieci al 45' per il rosso sventolato ad un pessimo Ronaldo Vieira.

Nella ripresa Traorè chiude subito il match. A poco serve il rigore di Quagliarella. 4-1 il finale. Polemiche dei tifosi contro Ferrero. Di Francesco è già a rischio. Sette gol subiti in due giornate, uno solo fatto. La sosta servirà tantissimo. Ma basterà?

TABELLINO E VOTI

SASSUOLO-SAMPDORIA 4-1

Reti: 29', 36' e 43' Berardi, 47' Traorè, 67' Quagliarella (rig.)

Sassuolo: Consigli; Peluso, Ferrari, Marlon, Muldur; Locatelli (84' Djuricic), Obiang, Duncan (79' Mazzitelli); Traorè; Caputo, Berardi (75' Boga). All. De Zerbi.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto (54' Ferrari A.); Ramirez (61' Caprari), Leris (46' Barreto), Quagliarella. All. Di Francesco.

Arbitro: Pairetto.

Note: espulso Ronaldo Vieira al 45'; ammoniti Colley, Duncan, Caprari e Quagliarella.