Video gol e sintesi partita Sassuolo-Sampdoria 3-5, gol di Defrel, Quagliarella, Boga, Linetty, Praet, Duncan, Gabbiadini e Babacar

Goleada della Sampdoria sul campo del Sassuolo. Show blucerchiato e la squadra di Giampaolo vince 5-3 rilanciandosi in zona Europa. Match dominato, vantaggio fulmineo dell'ex Defrel su triangolazione perfetta dell'attacco genovese; raddoppia Quagliarella con una prodezza, accorcia Boga, ma Linetty chiude subito i conti (nel video il suo gol). Nella ripresa immediato poker di Praet su invito di Murru, Duncan la riapre, Gabbiadini la richiude. Nel finale perla di Babacar per l'ininfluente 3-5. Che Samp

Primo tempo spettacolare della Sampdoria, il tridente schierato da Giampaolo dà subito i suoi frutti ed una splendida combinazione a 3 con il cross di Gabbiadini per la sponda aerea di Quagliarella trova Defrel solo davanti a Consigli, stop, tiro e gol dell'ex. Sassuolo in bambola, la Samp preme fortissimo e il raddoppio arriva al 36' con una gran conclusione da fuori di Quagliarella, sempre più capocannoniere della Serie A con la non convocazione di Cristiano Ronaldo. 21 gol. Reazione Sassuolo, Bereszynski si perde Boga che fa gol su assist di Lirola, ma dopo neanche un minuto un'altra ottima combinazione offensiva della Samp libera Linetty al tiro: 3-1. Silent check lunghissimo, ma l'arbitro convalida.

Nella ripresa la Samp chiude subito i conti con l'ottima discesa di Murru, cross per Praet che in spaccata fa 4-1. Game over. il Sassuolo prova a riaprirla con Duncan, ma ci pensa Gabbiadini a richiuderla con un bel diagonale su assist di Linetty. Nel finale c'è spazio anche per la standing ovation per Quagliarella, fresco di convocazione in Nazionale, e per il bel 5-3 di Babacar. Che Samp. L'Europa non è un miraggio.

TABELLINO E VOTI

Sassuolo-Sampdoria 3-5

Reti: 15' Defrel, 36' Quagliarella, 38' Boga, 39' Linetty, 46' Praet, 63' Duncan, 72' Gabbiadini, 92' Babacar

Sassuolo: Consigli 5.5; Peluso 5, Ferrari 5, Demiral 5; Di Francesco 5 (46' Babacar 6.5), Duncan 6.5, Sensi 4.5, Lirola 6; Boga 6.5, Djuricic 4.5 (46' Locatelli 5.5), Berardi 5. All. De Zerbi 5.

Sampdoria: Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Andersen 6.5, Colley 6, Murru 7; Praet 7, Ekdal 6.5 (87' Vieira sv), Linetty 7; Defrel 7.5 (67' Jankto 6), Gabbiadini 7, Quagliarella 7.5 (84' Sau sv). All. Giampaolo 7.

Arbitro: Dionisi.

Note: ammoniti Duncan e Gabbiadini.