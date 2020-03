VIDEO | Gol e sintesi partita Sampdoria-Verona 2-1, autogol di Audero e doppietta di Quagliarella

Nella settimana più difficile per l'Italia e per il suo calcio, la Sampdoria riesce a regalare un sorriso ai propri tifosi conquistando tre punti fondamentali contro il Verona, in rimonta, nel silenzio di un Ferraris chiuso al pubblico.

Brutto primo tempo della Samp e il Verona si fa vivo e trova il vantaggio al 32' con Zaccagni che sbuca sul secondo palo, tiro-cross da due passi, Audero se la butta in porta. Hellas avanti. Nella ripresa la Samp spinge, rischia di subire il raddoppio, ma sbatte più volte su Silvestri. Al 77' grande azioni dei ragazzi di Ranieri con il cross di Depaoli per Quagliarella che di prima fa 1-1. La Samp ora ci crede e all'86' l'arbitro viene richiamato dal Var per un colpo subito da Ekdal da parte di Dawidowicz sugli sviluppi di un corner. La gomitata c'è, l'arbitro si convince per il rigore. Dal dischetto Quagliarella non sbaglia, 2-1. Nel finale altro Var, con Linetty espulso e poi "salvato" dal Var che tramuta il rosso in un giallo. La Samp vince, ma non convince. Ma i tre punti valgono oro. Ora testa al prossimo match di Roma contro la Roma, ma i dubbi su quando verrà disputato sono legittimi.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-VERONA 2-1

Reti: 32' Audero (autogol), 77' e 86' (rig.) Quagliarella

Sampdoria: Audero 5; Augello 5.5, Tonelli 6, Yoshida 6, Bereszynski 5.5; Jankto 6, Ronaldo Vieira 5.5 (61' Linetty 5.5), Ekdal 6, Depaoli 7; Quagliarella 7.5 (89' Thorsby sv), Gabbiadini 5.5 (61' Bonazzoli 6.5). All. Ranieri 6.5.

Verona: Silvestri 6.5; Rrahmani 5.5, Gunter 6.5, Dawidowicz 5; Adjapong 5.5, Amrabat 6.5 (88' Salcedo sv), Pessina 6, Lazovic 6.5; Zaccagni 6.5, Verre 5.5 (72' Badu 5.5); Di Carmine 5 (80' Pazzini sv). All. Juric 5.5.

Arbitro: Valeri.

Note: ammoniti Vieira, Di Carmine, Tonelli, Badu, Jankto, Dawidowicz e Linetty.