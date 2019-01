Video gol e sintesi partita Sampdoria-Udinese 4-0, gol di Quagliarella, Linetty e Gabbiadini

Sampdoria travolgente, Quagliarella leggendario. I blucerchiati surclassano 4-0 l'Udinese, volano a -1 dalla Champions League e si godono il record di Fabio Quagliarella che eguaglia Batistuta andando a segno per 11 gare consecutive in Serie A. Non ne fa uno, ma ben due il capitano blucerchiato, entrambi su calcio di rigore. Completano la festa Linetty e Gabbiadini, al primo gol al suo ritorno in maglia blucerchiata.

Primo tempo da urlo della Sampdoria che dopo aver rischiato su un fendente di Okaka passa in vantaggio con il gol da record di Fabio Quagliarella. Defrel steso da Behrami in area, è rigore. Il capitano dal dischetto non sbaglia e fa 11 gare consecutive con gol, eguagliato Batistuta. La Samp insiste e sfiora il raddoppio con ancora Quagliarella, Bereszinski e addirittura Colley. Ma termina 1-0.

Nella ripresa è dominio blucerchiato, il raddoppio arriva al 56' ancora una volta dal dischetto decretato per fallo di mano di Opoku sul crosso di Murru. Quagliarella non sbaglia e allunga in classifica cannonieri su Cristiano Ronaldo e Zapata. Al 68' tris di Linetty su splendida azione e assist di Saponara. Samp assoluta padrona del campo e al 78' c'è festa anche per il neo entrato Gabbiadini, pronto a depositare in rete un cross perfetto di Quagliarella. 4-0

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Udinese 4-0

Rete: 32' e 56' Quagliarella (2 rig.), 68' Linetty, 78' Gabbiadini

Sampdoria: Audero 6; Bereszinski 6, Colley 6.5, Andersen 6.5, Murru 6 (77' Tavares sv); Praet 6, Ekdal 6.5, Linetty 7; Saponara 7.5; Defrel 6 (73' Gabbiadini 7), Quagliarella 8.5 (85' Kownacki sv). All. Giampaolo 7.

Udinese: Musso 6.5; Opoku 5.5 (77' Zeegelar 5.5), Trost-Ekong 5, Nuytinck 5; Larsen 5, Behrami 5 (42' Pussetto 5.5), Mandragora 5.5, Fofana 5.5, D'Alessandro 5.5; De Paul 5, Okaka 5 (77' Lasagna sv). All. Nicola 5.

Arbitro: Massa.

Note: ammoniti Praet, Nuytinck, Opoku, Audero, Mandragora e Okaka.