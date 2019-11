Video gol e sintesi partita Sampdoria-Udinese 2-1, gol di Nestorovski, Gabbiadini e Ramirez

In giorni difficili per Genova, la Sampdoria dà un motivo di sollievo ai propri tifosi vincendo una partita fondamentale contro l'Udinese. 2-1 in rimonta, quarto risultato utile consecutivo, sorpasso al Genoa e per la prima volta blucerchiati fuori dalla zona retrocessione.

Primo tempo vibrante, annullato col Var un gol a Nestorovski per fuorigioco, ma dopo un palo clamoroso colpito da Ramirez e un'occasione sprecata da Gabbiadini, il bomber macedone trova ugualmente il gol che porta l'Udinese in vantaggio al 29'. Piove sul bagnato per Ranieri, due infortuni, Depaoli e Bertolacci, dentro Thorsby nell'inedito ruolo di terzino e Linetty. La Samp però non demorde e prima dell'intervallo trova il pareggio con un calcio di punizione perfetto di Manolo Gabbiadini.

Nella ripresa ci pensa il già ammonito Jajalo a dare una mano a Ranieri, seconda entrata da giallo e Udinese in 10. I bianconeri si difendono, ma al 74' stendono in area Quagliarella. L'arbitro viene richiamato dal Var, è rigore. Quagliarella deve abbadonare il campo proprio per il calcione subito nell'occasione, dal dischetto va Ramirez che spiazza Musso. 2-1. Entra Caprari, l'ultima occasione è sua. Ma il risultato non cambierà. Basta e avanza così. 2-1 Samp, a Bogliasco si torna a respirare.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-UDINESE 2-1

Reti: 29' Nestorovski, 51' pt Gabbiadini, 74' Ramirez (rig.)

Sampdoria: Audero 6; Depaoli 6 (38' Thorsby 5.5), Ferrari 6, Colley 6, Murru 5.5; Ramirez 7, Bertolacci 5.5 (44' Linetty 5.5), Ekdal 6.5, Jankto 6; Quagliarella 6 (78' Caprari 6), Gabbiadini 7. All. Ranieri 7.

Udinese: Musso 6.5; Trost-Ekong 5.5, Nuytnick 6.5, De Maio 5.5 (89' Teodorczyk sv); Opoku 5.5 (78' Pussetto 6), Jajalo 4.5, Mandragora 5, De Paul 6; Nestorovski 6.5 (53' Ter Avest 6), Lasagna 5.5. All. Gotti 6.

Arbitro: Pairetto.

Note: espulso Jajalo al 51' per doppia ammonizione; ammoniti Nestorovski, Ramirez e Jankto.