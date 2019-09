Video gol e sintesi partita Sampdoria-Torino 1-0, gol di Gabbiadini

Una liberazione. La Sampdoria vince la sua prima partita stagionale superando 1-0 il Torino grazie alla rete nella ripresa di Manolo Gabbiadini. Un'ottima partita per i blucerchiati, non solo per i tre punti, ma anche per i pericoli arrecati a Sirigu e per una solidità difensiva che da tempo non si vedeva. Ora testa già al turno infrasettimanale, mercoledì i blucerchiati faranno visita alla Fiorentina di Montella.

Di Francesco conferma la difesa a 3, ma cambia gli interpeti, con Colley e Bereszynski al posto di Regini e Murillo, Depaoli esterno. Buona Samp nel primo tempo sotto il diluvio. Poche le occasioni da rete, ma la maggior parte sono blucerchiate, con Murru in avvio e Gabbiadini a metà primo tempo. Da segnalare Ferrero sugli spalti e tanti cori contro la presidenza.

Nella ripresa la Samp cambia passo e al 56' passa in vantaggio con Gabbiadini che soffia la palla a Lyanco e conclude in rete. Esplode la Sud. La Samp prende coraggio e sfiora l'immediato 2-0 con Ronaldo Vieira, super Sirigu. Ancora Samp, Quagliarella prima e Rigoni poi mettono in apprensione la retroguardia di un nervosissimo Mazzarri. Girandola di cambi, dentro Murillo e Linetty per Ferrari e Gabbiadini. Nel finale è il turno di Caprari che fa rifiatare Quagliarella. La Samp non chiude il match, ma tiene il risultato con un grande Audero su Zaza. Al triplice fischio è una vera liberazione.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-TORINO 1-0

Rete: 56' Gabbiadini

Sampdoria: Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Colley 7, Ferrari 6.5 (69' Murillo 6); Depaoli 7, Vieira 5.5, Ekdal 6, Murru 6; Gabbiadini 7 (74' Linetty 6), Rigoni 5.5, Quagliarella 6 (82' Caprari sv). All. Di Francesco 6.5.

Torino: Sirigu 6.5; Bremer 5 (83' Berenguer sv), Lyanco 5, Izzo 6; De Silvestri 5.5, Baselli 6, Rincon 6, Meitè 5 (68' Verdi 5.5), Aina 5 (62' Laxalt 5.5); Zaza 5.5, Belotti 5. All. Mazzarri 5.

Arbitro: Giacomelli.

Note: ammoniti De Silvestri, Rigoni e Quagliarella.