VIDEO | Gol e sintesi partita Sampdoria-Spal 3-0, doppietta di Linetty e gol di Gabbiadini

Salvezza vicinissima. La Sampdoria ottiene i sei punti nelle due partite decisive e dopo il soffertissimo 2-1 di Lecce arriva in scioltezza un 3-0 interno contro la Spal. Tutto nel primo tempo, la sblocca Linetty sfruttando un liscio dell'ex Sala, l'uno/due micidiale prima dell'intervallo, con la punizione di Gabbiadini e il tris di Linetty su assist di Ramirez. La Samp sale a 32 punti agganciando l'Udinese e scavalcando il Torino. Il Lecce è ora a -7. Si respira.

Nel pre partita duro striscione dei tifosi contro Ferrero nel centro di Genova ("Ferrero ladro infame"), ma Ranieri tiene altissima la concentrazione dei suoi. Quagliarella va in panchina, in attacco Gabbiadini e Ramirez. Novità Bertolacci in mezzo al campo, Augello confermato al posto di Murru. Dall'altra parte non c'è l'ex Petagna, tocca a Floccari e Cerri.

Primo tempo da urlo per i blucerchiati e all'intervallo la sfida è già finita. Dopo dodici minuti il vantaggio, malissimo in difesa l'ex Sala, Linetty è lì e si inventa un gran gol: 1-0. La Spal cerca la reazione, ma la Samp sembra in totale controllo del match e prima dell'intervallo assesta i colpi del ko. Al 45' punizione al bacio di Gabbiadini, Letica non perfetto e 2-0. Poco dopo c'è ancora tempo per il tris, Ramirez scappa via, cross in mezzo non perfetto, ma Missiroli buca l'intervento, c'è Linetty che in diagonale non sbaglia: 3-0 e doppietta per il polacco.

Nella ripresa è pura accademia, la Spal manda nella mischia Petagna che si danna l'anima per il gol, ma un super Audero e il palo gli negano la gioia. La Samp sfiora il poker col subentrato La Gumina e fa mettere minuti ad Askildsen e D'Amico, per lui esordio assoluto in Serie A. Rinviato l'ingresso in campo di Quagliarella, ma oggi non ce n'era proprio bisogno. Splendido 3-0, Lecce a -7, ora testa a mercoledì, trasferta proibitiva a Bergamo, ma con questa classifica si può giocare con più leggerezza.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-SPAL 3-0

Reti: 12' e 48' pt Linetty, 45' Gabbiadini

SAMPDORIA: Audero 7; Bereszynski 6, Yoshida 5.5, Colley 6.5, Augello 6.5; Linetty 7.5 (89' D'Amico sv), Ekdal 6.5, Bertolacci 6.5 (61' Askildsen 6.5), Jankto 6.5 (69' Depaoli 6); Ramirez 6.5 (69' Leris 6), Gabbiadini 6.5 (61' La Gumina 6). All. Ranieri 7.

SPAL: Letica 5; Cionek 5, Vicari 6 (61' Petagna 6.5), Bonifazi 5, Sala 4.5; Dabo 5.5 (46' Valdifiori 6), Missiroli 5, Murgia 5.5 (77' Tunjov 6), Strefezza 6; Floccari 5 (61' Salamon 6), Cerri 5 (69' Castro 6.5). All. Di Biagio 5.5.

Arbitro. Giacomelli.

Note: ammoniti Bertolacci e Cionek.