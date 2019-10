Video e sintesi partita Sampdoria-Roma 0-0

Inizia con un punticino l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. 0-0 contro la sua Roma ed è un punto che fa rifiatare squadra e tifosi, la Samp resta ultima, ma smuove la classifica. 4-4-2 con Rigoni e Jankto esterni e la sorpresa Bertolacci. Queste le mosse di Ranieri che si affida anche a Murillo e Gabbiadini. Esclusi Alex Ferrari, De Paoli, Ekdal e Caprari.

L'allerta meteo dà tregua almeno per le ore del match e nonostante il campo pesante le due squadre giocano senza pioggia. Partita noiosissima. Due infortuni per la Roma, con Cristante e Kalinic che lasciano il campo a Pastore Dzeko già nel primo tempo, un rosso a Kluivert nel finale e un solo tiro in porta in tutto il match, lo realizza Bonazzoli nel finale di gara (buono come sempre il suo ingresso a gara in corso). Finisce giustamente 0-0. Bisogna ripartire da qui e la testa deve andare a Bologna, prossimo impegno di campionato.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-ROMA

Sampdoria: Audero 6; Murru 6, Colley 6.5, Murillo 6.5, Bereszynski 6; Jankto 5.5, Vieira 5.5, Bertolacci 6 (73' Ekdal 6), Rigoni 5 (60' Depaoli 6); Gabbiadini 5.5 (65' Bonazzoli 6.5), Quagliarella 6. All. Ranieri 6.5.

Roma: Pau Lopez 6.5; Kolarov 5.5, Smalling 6.5, Mancini 6.5, Spinazzola 6; Cristante sv (7' Pastore 5.5), Veretout 6.5; Florenzi 6 (75' Perotti 5.5), Zaniolo 5.5, Kluivert 4.5; Kalinic 5.5 (47' pt Dzeko 6). All, Fonseca 5.5.

Arbitro: Maresca.

Note: ammoniti Vieira, Kluivert, Bertolacci, Mancini e Bereszynski.