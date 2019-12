Video gol e sintesi partita Sampdoria-Parma 0-1, gol di Kucka

Tre sconfitte in sette giorni. La Samp non rialza la testa dopo il doppio ko di Cagliari e cede in casa anche contro il Parma. Non il modo migliore per avvicinarsi al derby di sabato sera. Decide il match una rete di Kucka al 21', blucerchiati sfortunati in più occasioni, con la traversa colpita da Gabbiadini su punizione e soprattutto il rigore fallito da Quagliarella al 76' e il conseguente gol dell'attaccante blucerchiato annullato dal Var per fuorigioco. Ma la prestazione offerta dai ragazzi di Ranieri non è stata affatto positiva, tutt'altro. La Samp rimane così quart'ultima a +1 sul Genoa. Sabato il derby, mai come quest'anno un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-PARMA 0-1

Rete: 21' Kucka

Sampdoria: Audero 6; Murru 6, Colley 6, Ferrari 5.5, Thorsby 5; Ramirez 5 (58' Leris 5.5), Vieira 5.5 (59' Linetty 5.5), Ekdal 5.5, Jankto 5.5 (80' Caprari sv); Gabbiadini 6, Quagliarella 5. All. Ranieri 5.5.

Parma: Sepe 7; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6.5; Kucka 7 (46' Brugman 5.5), Hernani 6.5, Barillà 6; Kulusevski 6 (84' Grassi sv), Cornelius 5 (68' Dermaku 5), Gervinho 6. All. D'Aversa 6.5.

Arbitro: Abisso.

Note: ammoniti Cornelius, Vieira, Gabbiadini, Iacoponi e Thorsby. Al 76' Sepe para un rigore a Quagliarella.