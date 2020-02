Video gol e sintesi partita Sampdoria-Napoli 2-4, gol di Milik, Elmas, Quagliarella, Gabbiadini, Demme e Mertens

Non basta una grande prestazione, non basta una grande reazione. Non basta due grandi perle, una delle quali annullata dal Var. La Sampdoria cede al Napoli dopo una partita vietata ai deboli di cuore terminata 4-2 in favore dei partenopei.

Primi venti minuti blucerchiati da dimenticare, Milik sblocca subito il match beffando Colley, Elmas raddoppia al 16' concretizzando un corner spizzato da Di Lorenzo. Samp in bambola, ma al 26' si accende l'estro di Quagliarella che al volo si inventa una traiettoria incredibile su traversone lungo di Ekdal. Si riapre tutto. Blucerchiati all'attacco, clamorosa occasione al 40' con Ramirez che colpisce il palo da due passi. Errore incredibile. Prima dell'intervallo super Audero su un Milik incontenibile.

Nella ripresa la Samp spinge, Quagliarella ha due occasioni, ma la rete arriva al 55' con Gabbiadini che recupera un pallone su Mario Rui e serve il pallone al centro, rovesciata di Ramirez per il 2-2. Esplode la Sud. Ma il Var richiama l'arbitro e ravviso un tocco di braccio di Gabbiadini nel contrasto con Mario Rui. Tutto da rifare. Gol annullato anche al Napoli per fuorigioco di Zielinski (netto), dentro Maroni per un nervosissimo Ramirez e al 71' il fatto che porta la Samp sul pari: Manolas calcia Quagliarella, rigore netto, ma l'arbitro non lo vede. Interviene il Var, non ci sono dubbi. Rigore. Quagliarella resta fuori infortunato, dal dischetto va l'altro ex, Gabbiadini, e non sbaglia: 2-2. Quagliarella non ce la fa, entra Bonazzoli. La Samp sembra calare leggermente e il Napoli ne approfitta, cross basso per Insigne che colpisce Colley, la sfera arriva a Demme che sigla il suo primo gol italiano: 3-2. Finale nervoso e convulso, poche occasioni blucerchiate e arriva anche l'ingeneroso 4-2 di Mertens che raccoglie un colpo di testa di Audero in anticipo su Milik. 4-2. Resta la buona prestazione, ma anche tanto rammarico.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4

Reti: 3' Milik, 16' Elmas, 26' Quagliarella, 73' Gabbiadini (rig.), 83' Demme, 98' Mertens

Sampdoria: Audero 5; Augello 5, Colley 5, Tonelli 6.5, Thorsby 6; Jankto 6 (79' Vieira sv), Ekdal 6, Linetty 6; Ramirez 6.5 (68' Maroni 5.5); Quagliarella 7 (75' Bonazzoli 5.5), Gabbiadini 6.5. All. Ranieri 6.

Napoli: Meret 6; Mario Rui 6, Di Lorenzo 6.5, Manolas 5.5, Hysaj 5.5; Elmas 6.5 (79' Politano sv), Lobotka 5.5 (61' Demme 7), Zielinski 6.5; Callejon 6 (72' Mertens 6.5), Insigne 6.5, Milik 7. All. Gattuso 6.5.

Arbitro: La Penna.

Note: ammoniti Jankto, Elmas, Ekdal, Ramirez, Linetty, Demme e Politano.