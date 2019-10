Video gol e sintesi partita Sampdoria-Lecce 1-1, gol di Lapadula e Ramirez

Niente da fare. La Sampdoria non va oltre al pareggio interno contro il Lecce e resta all'ultimo posto in classifica. Anzi, deve tenersi stretto questo punticino perché arrivato all'ultimo respiro, nel recupero, con una conclusione di Ramirez sugli sviluppi di un corner, convalidata tramite la Goal Line Technology.

Bruttisima Samp contro un Lecce di certo non irresistibile. Dominio salentino nel primo tempo con il vantaggio dell'ex Genoa Lapadula dopo soli otto minuti su scambio con Shakhov davanti ad una difesa immobile. Non funziona il rombo di Ranieri, il Lecce spreca il raddoppio e prima dell'intervallo fa tremare il Ferraris: rigore per i giallorossi e rosso a Ferrari. Ci pensa il Var a salvare tutti, il tocco di Ferrari è stato con il costato. Quindi niente rigore e niente rosso. Ma si va all'intervallo tra i fischi sonori dei tifosi.

Nella ripresa dentro Ramirez per Barreto, poco dopo tocca a Rigoni e Leris per Bonazzoli e Bertolacci. Ma la Samp non punge. Lecce in 10, rosso ad un nervosissimo Tachtsidis. Nel finale la Samp prova il forcing e il gol arriva al 91' con il corner che trova la testa di Ramirez, Petriccione salva di testa, ma da dentro la porta. 1-1. Un punto che non cancella la figuraccia, tanto meno i fischi. La Samp resta ultima.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-LECCE 1-1

Reti: 8' Lapadula, 91' Ramirez

Sampdoria: Audero 6; Depaoli 5.5, Ferrari 5, Colley 5.5, Murru 6; Ekdal 6, Vieira 4.5, Barreto 5 (46' Ramirez 6.5), Bertolacci 5.5 (66' Leris 6); Bonazzoli 6 (66' Rigoni 6), Quagliarella 5. All. Ranieri 5.5.

Lecce: Gabriel 6.5; Meccariello 6 (86' Rispoli sv), Lucioni 6, Rossettini 6, Dell'Orco 5.5; Petriccione 6, Tachtsidis 5, Tabanelli 6.5; Shakhov 7 (69' Mancosu 6); Lapadula 7 (69' Babacar 7), Falco 7. All. Liverani 7.

Arbitro: Massa.

Note: espulso Tachtisidis al 72' per doppia ammonizione; ammoniti Ekdal, Petriccione, Meccariello, Ferrari, Vieira e Depaoli.