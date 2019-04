Video gol e sintesi partita Sampdoria-Lazio 1-2, gol di Caicedo e Quagliarella

Game over. La Sampdoria saluta ogni residua speranza europea cedendo 2-1 in casa alla Lazio, diretta concorrente per un posto in Europa League. Sfida a tratti incomprensibile, con i blucerchiati letteralmente dominati dai biancocelesti nel primo tempo da essere sullo 0-2 dopo 19 minuti (doppietta di Caicedo), ma capaci di rimettersi in corsa con una gran ripresa giocata in 10 contro 11 per l'espulsione a fine primo tempo di Ramirez. Accorcia Quagliarella, ma le speranze del pareggio si fermano sul pari di Murru e sull'incredibile errore di Defrel a porta sguarnita. Vince la Lazio, per la Samp è già tempo di vacanze anticipate.

Pessimo primo tempo della Sampdoria, dopo tre minuti Colley perde un pallone sanguinoso sul pressing di Caicedo, l'attaccante di Inzaghi si fa tutto il campo rivince il duello con Colley e batte Audero. 1-0 Lazio dopo soli tre minuti. La Samp non sembra in giornata e al 19' Caicedo trova il raddoppio con un gran bel colpo di testa di Caicedo su cross di Romulo. Blucerchiati mai scesi in campo, Ferrari scelto a sorpresa e in difficoltà, Colley non al meglio e sostituito al 16' per Tonelli. Al 33' l'unica occasione Samp con la punizione di Ramirez ben parata da Strakosha, ma proprio Ramirez sarà protagonista negativo pochi minuti dopo: già ammonito (proteste al 23') interviene su Lucas Leiva. Secondo giallo molto severo e rosso, ma il giocatore paga un primo tempo troppo nervoso in cui aveva rischiato più volte l'espulsione. Samp all'intervallo sotto di due reti e con un uomo in meno.

Nella ripresa è tutta un'altra Samp. Fuori uno spenti Linetty, dentro Jankto. La Lazio abbassa il baricentro e la Samp prende fiducia. Al 57', dopo un palo di Romulo, arriva il meritato gol che riporta in partita i ragazzi di Giampaolo con un gran numero di Ekdal, pasticcio di Acerbi, sbuca Quagliarella dietro alla difesa e fulmina Strakosha. E' il gol numero 150 per Quagliarella in Serie A. La Samp prende fiducia, al 61' Murru si coordina da fuori area e colpisce il palo. Inzaghi cambia, fuori Caicedo, dentro Immobile e al 75' proprio Immobile colpisce una traversa clamorosa con una punizione dal limite. Un minuto dopo l'occasione più grande per la Samp, con Jankto che mette in mezzo per un Defrel indisturbato e a porta vuota, ma l'ex Sassuolo incespica sul pallone. Dentro anche Gabbiadini, ma non ci sarà più tempo. Vince la Lazio 2-1. Per la Samp termina qui il sogno europeo.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-LAZIO 1-2

Reti: 3' e 19' Caicedo, 57' Quagliarella

SAMPDORIA: Audero 6; Sala 5.5 (82' Gabbiadini sv), Ferrari 5.5, Colley 5 (16' Tonelli 5.5), Murru 6.5; Praet 5.5, Ekdal 6.5, Linetty 5 (46' Jankto 6); Ramirez 4; Defrel 5, Quagliarella 7. All. Giampaolo 6.

LAZIO: Strakosha 6.5; Wallace 5.5, Acerbi 5, Bastos 6; Romulo 6.5 (68' Marusic 6), Parolo 6.5, Leiva 5.5, Cataldi 6 (77' Badelj sv), Lulic 6; Caicedo 8 (63' Immobile 6.5), Correa 6. All. Inzaghi 6.5.

Arbitro: Maresca.

Note: espulso Ramirez al 45' per doppia ammonizione; ammoniti Ferrari, Acerbi, Wallace, Tonelli, Murru, Lulic e Sala (dalla panchina).