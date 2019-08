Video gol e sintesi partita Sampdoria-Lazio 0-3, gol di Immobile e Correa

Peggio di così proprio non poteva iniziare la stagione della Sampdoria. Secco 0-3 in casa contro la Lazio, blucerchiati mai in partita e autori di una prova a dir poco imbarazzante. Difesa sotto accusa, solo Lazio nel primo tempo e prima rete al 37' con Immobile che brucia la retroguardia distratta su un calcio di punizione battuto corto da Luis Alberto e fulmina Audero. Nel finale di tempo occasione per Vieira, ma è super Strakosha.

Nella ripresa ti aspetti la reazione della Samp e invece è monologo Lazio. I biancocelesti in contropiede fanno ciò che vogliono e l'ex Correa trova il raddoppio dopo soli 11 minuti del secondo tempo. Samp in confusione, arriva anche il terzo gol con Murillo in terribile ritardo su Immobile e l'ex Dortmund che non ha problemi contro Audero. 3-0. Di Fra cambia, ma è troppo tardi, dentro Jankto, Leris e Bonazzoli, ma la Samp non riesce nemmeno a trovare il gold ella bandiera. Sampdoria 0 Lazio 3, cori dei tifosi per Vialli. Si attendono news in settimana, ma DiFra attende giocatori «Abbiamo bisogno di rinforzi» dirà a fine gara. Così la Samp non può andare.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-LAZIO 0-3

Reti: 37' e 62' Immobile, 56' Correa

Sampdoria: Audero 6.5; Murru 5, Colley 4.5, Murillo 4, Bereszynski 4; Vieira 5, Ekdal 5, Linetty 5 (66' Leris 5.5); Caprari 4.5 (66' Jankto 5.5), Gabbiadini 5.5 (76' Bonazzoli 6), Quagliarella 5. All. Di Francesco 5.

Lazio: Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 7 (70' Vavro 6), Radu 6.5; Lazzari 6.5 (65' Marusic 6), Milinkovic-Savic 7 (76' Cataldi sv), Parolo 6.5, Luis Alberto 7.5, Lulic 6.5; Correa 7.5, Immobile 8. All. Inzaghi 7.5.

Arbitro: Rocchi.

Note: ammoniti Lazzari, Ekdal, Acerbi e Murru.