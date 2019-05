Video gol e sintesi partita Sampdoria-Juventus 2-0, gol di Defrel e Caprari

Finisce qui. Finisce qui la stagione blucerchiata, finisce con una splendida vittoria contro i campioni d'Italia. Sampdoria 2 Juventus 0. Una festa blucerchiata al Ferraris, è mancata solo la ciliegina, ovvero il gol di Fabio Quagliarella, vicinissimo in ogni caso al titolo di capocannoniere della A, salvo exploit di Zapata o Piatek. Finisce qui, probabilmente, anche l'avventura di Giampaolo sulla panchina doriana, ma per questo ci sarà modo di parlare. Ultima amara invece per Max Allegri che saluta così gli anni di successi sulla panchina bianconera.

La partita ha avuto poco da raccontare nel primo tempo, Samp poco pericolosa, Juve con troppe seconde linee e portieri poco impegnati. Molto meglio la ripresa, con il vantaggio della Juve di Kean annullato per fuorigioco e un gran finale della Samp che prima passa in vantaggio con la bella triangolazione Gabbiadini-Defrel e il tiro sporco di quest'utlimo che inganna Pinsoglio. Raddoppia Caprari al 91' con una punizione magistrale. Quagliarella salutato con una standing-ovation commovente, il bomber chiude a 26 reti, 11 per Defrel, 6 per Caprari. Per la Samp nono posto con 53 punti, ora è tempo di pensare al futuro.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-JUVENTUS 2-0

Reti: 84' Defrel, 91' Caprari

Sampdoria: Rafael 6; Sala 5.5, Colley 6.5, Ferrari 6, Bereszynski 6; Linetty 5.5, Barreto 5.5 (70' Vieira 6), Praet 6.5; Ramirez 5.5 (58' Caprari 7); Quagliarella 6 (78' Gabbiadini 6.5), Defrel 6.5. All. Giampaolo 6.5.

Juventus: Pinsoglio 5; Caceres 5.5, Rugani 5, Chiellini 6.5 (65' Bonucci 6), Desciglio 6; Cuadrado 5.5, Can 5.5 (59' Portanova 6), Bentancur 6, Pereira 5.5 (75' Nicolussi 6); Dybala 5, Kean 6. All. Allegri 5.5.

Arbitro: Nasca.

Note: ammoniti Rugani e Portanova.