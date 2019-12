Video gol e sintesi partita Sampdoria-Juventus 1-2, gol di Dybala, Caprari e Cristiano Ronaldo

Niente da fare. Dopo la vittoria nel derby non basta una buona Sampdoria per fermare la capolista Juventus. Una Juventus che si presenta al Ferraris con il tridente pesante e che va in gol con una magia di Dybala e soprattutto uno stacco imperioso di Cristiano Ronaldo che si alza da terra ben 71 centimetri, uno stacco mostruoso. Buona la reazione della Samp andata in gol al 35' con Caprari e vicina al raddoppio in più occasioni.

Nella ripresa Ranieri prova a cambiare inserendo prima Leris per l'infortunato Depaoli e poi Gabbiadini per Jankto. Blucerchiati volitivi, ma Buffon mai seriamente impensierito. Juve vicina al tris con un gol di Ronaldo annullato per fuorigioco. Nel finale severa espulsione di Caprari per doppio giallo e nervosismo blucerchiato per alcune decisioni dubbie del direttore di gara. Termina così il 2019 doriano, appuntamento al 6 gennaio quando la Samp farà visita al Milan.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

Reti: 19' Dybala, 35' Caprari, 45' Cristiano Ronaldo

Sampdoria: Audero 5.5; Murru 5 (76' Augello 6), Colley 6.5, Ferrari 5.5, Murillo 5.5; Linetty 6, Jankto 5.5 (62' Gabbiadini 5.5), Throsby 6, Depaoli 6 (50' Leris 5.5); Caprari 6, Ramirez 6. All. Ranieri 6.

Juventus: Buffon 6; Danilo 6, Bonucci 6.5, Demiral 6, Alex Sandro 6 (82' De Sciglio sv); Rabiot 6, Pjanic 5.5, Matuidi 6; Dybala 7 (77' Douglas Costa 6), Higuain 5.5 (69' Ramsey 6), Cristiano Ronaldo 7. All. Sarri 6.5.

Arbitro: Rocchi.

Note: espulso Caprari al 92' per doppia ammonizione; ammoniti Jankto, Pjanic, Murillo, Ramirez e Demiral.