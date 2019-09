Video gol e sintesi partita Sampdoria-Inter 1-3, gol di Sensi, Sanchez, Jankto e Gagliardini

Quinta sconfitta in sei gare, la Sampdoria prova a tenere testa alla capolista Inter, ma si arrende per 3-1. Primo tempo dominato dai nerazzurri che con l'uno/due Sensi-Sanchez sembrano chiudere il discorso. Ma nella ripresa ci pensa Sanchez a prendersi il secondo giallo per ammonizione e rivitalizzare la Samp. Samp che accorcia con Jankto, ma che nel momento peggiore subisce il 3-1 di Gagliardini. Samp che resta ultima e che sabato alle 18.00 avrà una sfida da dentro o fuori per Di Francesco contro il Verona al Bentegodi.

Primo tempo senza storia, l'Inter chiude il match in due minuti, dal 20' al 22'. Apre il match Sensi con una conclusione da fuori deviata da Sanchez. Raddoppia lo stesso cileno scattando sul filo del fuorigioco sull'assist di un incontenibile Sensi. Nel finale del tempo timida reazione Samp che rischia ancora sul gol di Candreva, annullato per fuorigioco.

Nella ripresa arriva subito l'episodio che avrebbe potuto cambiare il match: Sanchez, già ammonito, simula in area su Chabot, l'arbitro non ha dubbi, secondo giallo e rosso per il cileno. La Samp prende coraggio e trova il gol al 55' con un bel diagonale di Jankto. Primo gol in Serie A con la maglia blucerchiata per l'ex Udinese. Ma qui la Samp ha la colpa di non crederci e al 61' commette l'ingenuità che porta al 3-1 di Gagliardini. Game over. Di Francesco cambia con l'inserimento di Ronaldo Vieira e Caprari, ma l'Inter controlla e porta a casa la sesta vittoria in sei gare. Per la Samp quinta sconfitta e una sfida col Verona alle porte che sa già di ultima spiaggia per DiFra.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-INTER 1-3

Reti: 20' Sensi, 22' Sanchez, 55' Jankto, 61' Gagliardini

Sampdoria: Audero 5.5; Colley 5, Chabot 5.5, Bereszynski 5; Murru 5, Jankto 7, Ekdal 6 (69' Vieira 6), Linetty 5.5 (73' Caprari 6), Depaoli 5.5 (56' Bonazzoli 6); Quagliarella 5.5, Rigoni 5. All. Di Francesco 5.5.

Inter: Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Candreva 6.5 (57' D'Ambrosio 6), Gagliardini 7, Brozovic 6.5, Sensi 7.5 (65' Barella 6), Asamoah 6.5; Sanchez 6, Martinez 5.5 (56' Lukaku 6). All. Conte 7.

Arbitro: Calvarese.

Note: espulso Sanchez al 46' per doppia ammonizione; ammoniti Bastoni, Rigoni, Linetty e Skriniar.