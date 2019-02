Video gol e sintesi partita Sampdoria-Frosinone 0-1, gol di Ciofani

Scivolone inatteso. La Sampdoria non rialza la testa dopo il ko di Napoli e cede 1-0 in casa contro il Frosinone, penultimo in classifica. Decida la sfida la rete nel primo tempo di Ciofani. Reazione timida della Samp, vicina al gol solo nel finale con il colpo di testa di Colley su cui è superbo Sportiello. Secondo ko consecutivo per i blucerchiati, ora testa alla difficile trasferta di Milano contro l'Inter.

Brutta Samp nel primo tempo, poche occasioni da gol e alla prima vera azione è il Frosinone a passare in vantaggio a sorpresa con Ciofani che tramuta in gol il cross di Goldaniga. Immobile la difesa blucerchiata. La reazione della Samp è timida, unica vera occasione di Quagliarella, ma il Frosinone si salva con l'ausilio del palo.

Nella ripresa Giampaolo cambia, fuori un inesistente Saponara, dentro Ramirez, poi fuori un altro bocciato, Gabbiadini, dentro Defrel. Fa il suo esordio anche Sau, Samp a trazione offensiva. Praet impegna Sportiello, ma la vera palla gol è di Colley, colpo di testa su cui è miracolo Sportiello. Nel finale annullato un gol al Frosinone per fuorigioco, ma dopo cinque minuti di recupero la Samp proprio non riesce a segnare e scivola clamorosamente in casa contro i ciociari.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-FROSINONE 0-1

Rete: 25' Ciofani

Sampdoria: Audero 6; Tavares 5.5, Andersen 5.5, Colley 6, Bereszynski 5.5; Ekdal 5.5 (74' Sau 6), Linetty 5, Praet 6; Saponara 4.5 (56' Ramirez 5); Quagliarella 6, Gabbiadini 5 (57' Defrel 5.5). All. Giampaolo 5.

Frosinone: Sportiello 7; Goldaniga 7, Salamon 7, Capuano 7; Zampano 6.5, Chibsah 7, Maiello 6.5, Cassata 6 (74' Gori 6), Beghetto 6.5; Ciano 6 (78' Trotta sv), Ciofani 7. All. Baroni 7.

Arbitro: Marinelli.

Note: ammoniti Cassata, Tavares, Ciano, Gabbiadini, Linetty e Sportiello.