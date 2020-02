VIDEO | Gol e sintesi partita Sampdoria-Fiorentina 1-5, gol di Vlahovic, Chiesa, Gabbiadini e autogol di Thorsby

Pesantissimo ko interno della Sampdoria, la Fiorentina vince con un larghissimo 5-1, ma non mancheranno le polemiche per un primo tempo ricco di episodi, var, cartellini rossi e soprattutto rigori. Il Genoa resta a -1, la classifica torna a far paura e domenica c'è l'Inter a San Siro.

La Samp va subito sotto, cross basso di Vlahovic sul quale interviene Bereszynski mandando il pallone su Thorsby, deviazione decisiva e Fiorentina avanti. La Samp prova a reagire, ma al 18' arriva il primo episodio decisivo, Ramirez ostacolato da un avversario colpisce di mano in area, l'arbitro va al Var e dà rigore. Vibranti proteste. Vlahovic non sbaglia, ma esulta in modo provocatorio, ammonito lui e Murru. Samp troppo nervosa, ammonito anche Ramirez, occasione per Colley, che spreca, ma al 40' è notte fonda. Intervento aereo di Murru giudicato violento dal Var che richiama l'arbitro per il secondo rigore per i viola. Secondo giallo per Murru, e rigore. Questa volta è Cheisa a non sbagliare. Prima dell'intervallo c'è tempo per un altro rosso, questa volta a Badelj, secondo giallo anche per lui e ristabilita la parità numerica, ma la Samp non c'è in campo eccetto un super salvataggio di Dragowski su Tonelli.

Ranieri cambia nella ripresa, dentro Jankto e Vieira per Bertolacci e Thorsby, ma non ci sarà partita. 4-0 di Vlahovic che ribadisce in rete la respinta di Audero su Dalbert, palo di Chiesa al 62' e 5-0 della viola ancora con Chiesa. Nel finale arriva il gol della bandiera di Manolo Gabbiadini abile a sfruttare di testa un cross di Colley. Sampdoria 1 Fiorentina 5. Il Genoa resta a -1, la classifica torna a far paura.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5

Reti: 8' Thorsby (aut.), 18' (rig.) e 57' Vlahovic 40' (rig.) e 78' Chiesa, 90' Gabbiadini

SAMPDORIA: Audero 5; Bereszynski 4.5, Tonelli 5.5, Colley 4.5, Murru 4; Thorsby 5 (46' Jankto 5.5), Bertolacci 5 (46' Vieira 5.5), Linetty 5; Ramirez 5 (67' Depaoli 5.5); Gabbiadini 6, Quagliarella 5. All. Ranieri 5.

FIORENTINA: Dragowski 7; Milenkovic 6.5, Pezzella 6.5, Caceres 6; Lirola 7, Duncan 6 (71' Benassi 6), Badelj 4.5, Castrovilli 6.5 (67' Pulgar 6), Dalbert 6.5; Chiesa 8 (81' Ghezzal sv), Vlahovic 7.5. All. Iachini 7.

Arbitro: Irrati.

Note: espulsi Murru al 39' e Badelj al 45' per doppia ammonizione; ammoniti Vlahovic, Ramirez, Duncan, Colley e Depaoli.