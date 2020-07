VIDEO | Gol e sintesi partita Sampdoria-Cagliari 3-0, gol di Gabbiadini e doppietta di Bonazzoli

La matematica ancora non lo dice, ma la classifica ora strappa un sorriso. La Sampdoria travolge il Cagliari 3-0 e si avvicina sempre di più alla salvezza. Tutto troppo facile per l'undici di Ranieri che trova conferme nel duo Gabbiadini/Bonazzoli, gol dell'1-0 per il primo, addirittura doppietta per il secondo. Match già in archivio nel primo tempo, nella ripresa il tris di Bonazzoli per mettere la parola fine al match. Testa a domenica, Parma-Samp, ma sullo sfondo c'è già il derby di mercoledi prossimo.

Come dicevamo, tutto deciso già nel primo tempo. Dopo otto minuti il vantaggio, con Linetty che pesca Jankto sul secondo palo, sponda di testa per Gabbiadini che da due passi la deposita in rete. 1-0. Il Cagliari non sembra reagire, la Samp attacca ordinata e al 40' la grande azione personale di Bonazzoli porta il 2-0. Game over.

Nella ripresa dopo neanche dieci minuti il 3-0, con Jankto che in contropiede confeziona il cross per la spaccata volante di Bonazzoli. 3-0. Chapeau per il giovane attaccante di Ranieri. Ora il tecnico può far rifiatare i suoi, fuori Linetty, Gabbiadini e Bonazzoli, dentro Bereszynski, Bertolacci e Quagliarella. Audero blinda la porta, la Samp non trova la quarta rete, ma si gode tre punti tanto meritati, quanto preziosi. La salvezza ormai è ad un passo.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-CAGLIARI 3-0

Reti: 8' Gabbiadini, 40' e 54' Bonazzoli

SAMPDORIA: Audero 6.5; Depaoli 6, Yoshida 6.5, Colley 6, Augello 6.5; Linetty 6.5 (70' Bereszynski 6), Thorsby 6.5, Ekdal 6, Jankto 7; Gabbiadini 7 (70' Bertolacci 6), Bonazzoli 8 (70' Quagliarella 6). All. Ranieri 7.

CAGLIARI: Cragno 5; Walukiewicz 5 (57' Faragò 6), Pisacane 4.5, Carboni 5; Nandez 5.5, Ionita 5 (46' Pereiro 6), Birsa 5.5 (78' Mattiello sv), Rog 5, Lykogiannis 5; Simeone 5 (78' Paloschi sv), Ragatzu 5 (46' Joao Pedro 5.5). All. Zenga 5.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Ionita e Rog.