Video gol e sintesi partita Sampdoria-Cagliari 1-0, gol di Quagliarella

Basta un rigore di Fabio Quagliarella per risolvere il rebus Cagliari e tornare a sorridere dopo tre sconfitte consecutive. La Sampdoria fatica ancora una volta contro i sardi, ma l'ingresso in campo di Gabbiadini cambia il volto ai blucerchiati e non è un caso che il penalty sia stato conquistato proprio dall'ex Southampton. Dal dischetto Quagliarella non si fa pregare e realizza la rete numero 17 della propria stagione.

Primo tempo difficile, pochissime le occasioni da gol. Jankto spreca su un ottimo invito di Ekdal, Quagliarella non trova mai il guizzo vincente, Defrel un fantasma. Audero esce bene su Pavoletti. Ma lo 0-0 è giusto. Decisione discutibile dell'arbitro che dopo aver ammonito Deiola, richiamato dal Var per la durezza dell'intervento, rimane della propria decisione. Il rosso sarebbe stato sacrosanto. Ultima occasione di Saponara, ma il mancino è fuori.

Nella ripresa Defrel spreca subito un'ottima occasione Defrel su splendido invito di Saponara. Qui Giampaolo osa, dentro Gabbiadini, ma non esce Defrel, bensì proprio Saponara. Gabbiadini cambia il volto alla squadra, l'ex Southampton vivacizza l'attacco, ma è mostruoso Cragno al 63' con un doppio miracolo su Quagliarella. Il gol è nell'aria, Gabbiadini si incunea in area, Pellegrini lo trattiene leggermente per la maglia, ma l'arbitro non ha dubbi. Rigore. Dal dischetto Quagliarella supera Cragno e porta la Samp in vantaggio. Esultanza rabbiosa contro il portiere sardo che aveva provato a "distrarlo". Tanto nervosismo in campo. Ultimi cambi del match, Maran ha poche alternative e il Cagliari non produce più nulla. 1-0 Samp, basta il rigore di Quagliarella. La corsa all'Europa continua.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Cagliari 1-0

Rete: 66' Quagliarella (rig.)

Sampdoria: Audero 6; Murru 6.5 (80' Bereszynski sv), Andersen 6, Colley 6.5, Sala 6; Ekdal 6.5, Jankto 5, Praet 6; Saponara 6.5 (52' Gabbiadini 7); Defrel 5 (88' Vieira), Quagliarella 6.5. All. Giampaolo 6.5.

Cagliari: Cragno 7.5; Padoin 6 (73' Faragò 6), Ceppitelli 6.5, Pisacane 6.5, Pellegrini 5; Deiola 5 (73' Srna 6), Cigarini 5.5, Barella 7; Ionita 5.5; Pavoletti 5.5, Doratiotto 5.5 (79' Verde sv). All. Maran 6.5.

Arbitro: Massimi.

Note: ammoniti Ekdal, Deiola e Pellegrini.