Video gol e sintesi partita Sampdoria-Brescia 5-1, gol di Linetty, Jankto, Quagliarella, Caprari e Chancellor

Una Sampdoria travolgente. Finalmente i blucerchiati non solo vincono al Ferraris, ma divertono anche il pubblico con un sonoro 5-1 nel fondamentale match salvezza contro il Brescia.

E pensare che la gara era iniziata malissimo con il vantaggio dopo 12 minuti di Chancellor su sponda di Torregrossa in seguito ad un piazzato. Ma la reazione della Samp è immediata e dopo aver sfiorato più volte il pareggio lo trova al 34' con la conclusione di Linetty. La Samp accelera e al 48', proprio prima dell'intervallo, passa ancora, questa volta Linetty fa l'assist, Jankto il gol: 2-1.

Nella ripresa la Samp amministra, rischia qualcosina nei primi minuti, ma al 69' trova con Thorsby il rigore che chiude il match. Dal dischetto torna al gol Quagliarella, 3-1. Samp in giornata, lo si capisce anche dal cambio Gabbiadini-Caprari al 75', due minuti più tardi è proprio Caprari a trovare il 4-1 su assist di uno scatenato Jankto. C'è tempo anche per il quinto gol, lancio di Jankto, Quagliarella scappa via e in pallonetto supera Joronen. 5-1. Samp spettacolare e a +5 dalla zona retrocessione.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-BRESCIA

RETI: 12' Chancellor, 34' Linetty, 48' pt Jankto, 69' (rig.) e 92' Quagliarella, 77' Caprari

SAMPDORIA: Audero 6; Bereszynski 6 (85' Murillo sv), Chabot 6.5, Regini 6, Murru 6; Jankto 8, Ronaldo Vieira 6 (82' Ekdal sv), Linetty 7.5, Thorsby 6.5; Gabbiadini 5.5 (75' Caprari 7), Quagliarella 7.5. All. Ranieri 7.5.

BRESCIA: Joronen 5; Sabelli 5, Chancellor 5.5, Mangraviti 4.5, Mateju 4.5 (82' Martella sv); Bisoli 5, Viviani 5, Romulo 5; Spalek 5 (69' Ndoj 5); Balotelli 5.5, Torregrossa 6.5. All. Corini 5.

Arbitro: Calvarese.

Note: ammoniti Bisoli, Vieira, Romulo, Murru e Chancellor.